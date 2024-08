Parigi 2024 Gianmarco Tamberi dimesso | Sarò alla finale FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024)sarà al via delladel salto in alto maschile alle Olimpiadi di, nonostante una colica renale e un ricovero in ospedale in una giornata a dir poco folle per il fuoriclasse azzurro. A documentare il tutto è lo stesso oro di Tokyo 2020 con una serie di post su Instagram. Stamattina all’alba il ritorno della colica, poi nel pomeriggio addirittura l’ingresso a un pronto soccorsono dopo aver vomitato sangue.fine però la volontà diè quella di provare quantomeno a scendere in pedana per confrontarsi con i suoi avversari. “Ci”, così scrive “Gimbo” postando un selfie fuori dall’ospedale. Adesso non resta che attendere.