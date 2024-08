Pallamano Femminile | Norvegia da impazzire! Francia ko in finale Scandinave campionesse olimpiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Lasconquassa il torneodialle Olimpiadi di Parigi 2024 vincendo con pieno merito la manifestazione. Dopo aver eliminato in semila Danimarca, lesi prendono nella finalissima lo scalpo più illustre, quello delle padrone di casa della, nettamente battute 29-21. In una partita con una palpabile tensione, le transalpine partono forte andando avanti subito 3-0. Le nordiche hanno bisogno di una decina di minuti per assestarsi, ma al decimo pareggiano sul 4-4 con Reistad. Da lì il match cambia: parziali e controparziali sino all’12-12 del 25?. Laè corta, quadrata e cinica in attacco: tripletta di Oftedal in un amen, con una timida risposta francese. Il tutto si traduce nel 13-15 con cui si va all’intervallo. Le norvegesi sono sulle ali dell’entusiasmo.