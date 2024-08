Olimpiadi | Italia tra settimo e decimo posto nel medagliere La corsa su Germania Olanda e Corea

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Siamo ormai al penultimo giorno delledi Parigi 2024. Attualmente l’occupa la decima posizione nelcon 11 ori, 12 argenti e 13 bronzi. Non potrà essere raggiunta dal Canada (7 ori) o da altre nazioni che seguono, dunque si confermerà almeno in top10 per l’ottava edizione consecutiva, come accade ininterrottamente da Atlanta 1996. Un dato sintomatico sullo status di potenza sportiva del nostro Paese. Non è però escluso che il piazzamento finale possa essere migliorato, anche se sarà molto complicato. L’ipotesi più probabile è il, ma con un po’ di fortuna l’potrebbe anche salire addirittura al. Bisognerà fare lasudel Sud,. Andiamo a vedere nello specifico cosa attenderci da queste nazioni nella volata finale.