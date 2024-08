Olimpiadi il caso dell’allenatore di Jacobs | l’azzurro allo scoperto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2024) Marcellè stato protagonista di una buona prestazione nella 4×100 alledi Parigi e la delusione è ancora altissimo per il quarto posto. L’atleta italiano analizza l’ultimo periodo. “Quest’ultimo anno negli Stati Uniti mi ha insegnato tanto, e mi ha insegnato a riuscire a tenere fuori quello che non mi serve in un determinato momento della gara e farmi scivolare addosso praticamente tutto. Questa situazione del mio allenatore dispiace, ma dispiace soprattutto per lui. E’ una storia passata, non è niente di nuovo, è solo riuscito tramite un giornale e quindi non c’era nessun motivo per toglierli l’accredito, così è stato, hanno preso questa decisione. Ma a me non ha toccato più di tanto, siamo rimasti in contatto nel riscaldamento. Spero che questa cosa si risolva al più presto”.