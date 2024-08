Mercato Roma | non solo Smalling tentativo dall' Arabia anche per Dybala

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Dopo una settimana da vera e propria regina del, con tre ingaggi in sette giorni portati all'ufficialità da parte della dirigenza giallorossa, lasembra essere tornata a un profilo più basso in attesa di chiudere probabilmente gli ultimi due colpi (un centrale e un terzino destro), per chiudere la propria formazione. Ora è necessario vendere in casa capitolina, cercando peròdi resistere agli assalti esteri per i propri talenti, in particolar modo quelli dell'Saudita per Paulo. Negli ultimi giorni infatti si starebbero intensificando i contatti tra l'entourage dell'argentino e il fondo sovrano dell'Saudita PIF, neldi convincere la Joya ad accettare il passaggio in Saudi Pro League.