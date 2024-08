LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Tamberi c’è nonostante i problemi fisici!

Leggi tutta la notizia su oasport

18.52: Non ci saranno italiani anche nei 5000 metri uomini di cui si disputa in mattinata il primo turno. Come per Ingebrigtsen nei 1500 metri, anche nei 5000 metri c'è un atleta di spicco: l'etiope Hagos Gebrhiwet, che un mese e mezzo fa a Oslo ha sfiorato il record del mondo e che ha vinto un bronzo a Rio e due medaglie iridate nella stessa distanza. Anche Jakob Ingebrigtsen è iscritto, cercando di replicare all'Olimpiade la doppietta 1500-5000 già conquistata in tre campionati europei. La gara si preannuncia emozionante: parteciperanno il campione olimpico e primatista mondiale Joshua Cheptegei e l'altro top runner ugandese Jacob Kiplimo. Tra gli etiopi, oltre a Gebrhiwet, ci saranno Mehary e Yihune, che insieme hanno solo trentotto anni.