La Violinista Del Re Capitolo 4 | Ombre del Passato!

LaDel Re4: Vittoria si sveglia con il cuore pesante! Le prime luci dell'alba filtravano attraverso le pesanti tende di velluto della sala del trono. Il re Alessandro era già in piedi, osservando il sole sorgere all'orizzonte. Una notte senza sonno aveva lasciato il segno sul suo volto. I pensieri su Vittoria, il suo amore proibito, lo tormentavano. Alessandro non poteva ignorare la crescente tensione alla corte. I mormorii dei nobili, gli sguardi sospettosi, e soprattutto il veleno che Isabella spargeva tra i cortigiani.