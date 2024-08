Il patto di stabilità nei contratti di lavoro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 agosto 2024) Quando si instaura un rapporto dia tempo indeterminato con un dipendente particolarmente importante, è possibile prevedere delle clausole specifiche con l’obiettivo di incentivare il lavoratore a rimanere in azienda. Ad esempio, è possibile inserire nel contratto di assunzione il cosiddettodiriguardante l’impegno a non recedere dal rapporto per un determinato periodo di tempo. L’impegno a non recedere può essere reciproco o unilaterale e gravare soltanto sul dipendente. In quest’ultimo caso, il datore dideve prevedere un corrispettivo specifico per remunerare l’impegno del lavoratore a rimanere in azienda per il periodo convenuto nel contratto di assunzione.