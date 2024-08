Ieg semestrale ok Si cresce del 13%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Ricavi record a 131,9 milioni di euro, in crescita di oltre il 13%, e nuovo contratto di finanziamento per 70 milioni di euro. I primi sei mesi dell’anno sorridono a Italian exhibition group, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza. Dal consiglio di amministrazione arriva dunque l’ok alla relazione finanziariaconsolidata al 30 giugno. L’amministratore delegato Corrado Peraboni (foto) non nasconde la soddisfazione per risultati che esprimono "segnali di rafforzamento della crescita rispetto alle attese". Risultati "record" dunque, che sono frutto, aggiunge, "non solo della crescita dei nostri prodotti core", da Vicenzaoro a Sigep e Riminiwellness, anche di quelli che "rappresentano lo sviluppo del nostro portafoglio prodotti", sia in Italia, con Key e non solo, che all’estero, con Sigep Asia a Singapore e altre iniziative in Brasile.