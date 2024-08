Eriksson | In Italia la stampa ti uccide se non vinci ma nessuno entra nel privato come la stampa inglese

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2024) L’ex allenatore Sven-Göranha un cancro terminale, al pancreas. A gennaio annunciò di avere un solo anno di vita. Oggi è tornato a vivere in Svezia, a Sunne, nel Värmland. L’intervista al Guardian.: «L’Inghilterra non vince anche per la pressione che subisce» Nonostante non sia nella sua forma migliore, ha dichiarato: «Sto guardando le Olimpiadi, ho visto tutte le gare. Anche degli Europei ho visto ogni partita». Ha parlato poi dell’Inghilterra di Southgate a Euro2024: «Southgate ha giocato due finali europee e una semifinale mondiale, ma per gli inglesi non è abbastanza. Mi dispiace per chiunque ci sarà in panchina in futuro. Se non vince un grande torneo, sarà criticato e vale anche per i calciatori. Dovrà essere un uomo coraggioso. Quest’anno avevano una buona squadra, ma manca sempre qualcosa non so cosa però».