Ergastolo per Alessia Pifferi le motivazioni della sentenza di condanna

(Di sabato 10 agosto 2024), 38 anni, è statata all’con l’accusa di aver lasciato morire la figlia Diana, di soli 18 mesi, abbandonandola per quasi 6 giorni senza alcuna cura o attenzione. La bambina fu ritrovata senza vita il 20 luglio 2022 nella casamadre a Milano. La donna era andata a trascorrere un lungo fine settimana fuori città con il suo compagno. La, emessa dalla Corte d’Assise di Milano, ha scioccato l’opinione pubblica per la sua severità, ma anche per le circostanze agghiaccianti del caso. Ledel verdetto gettano luce su un atto definito di “elevatissima gravità umana”. La piccola Diana è morta di stenti e disidratazione, chiusa in casa mentre sua madre trascorreva un weekend fuori città con il compagno. Questo dettaglio, emerso durante il processo, ha suscitato profonda indignazione.