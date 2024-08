È vero che il gatto odia l’acqua?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 10 agosto 2024) Dipende. Statisticamente si può dire che il. Come per tutte le regole, però, ci sono le eccezioni a confermarle. Il fatto che la maggior parte dei felini non si sentano a proprio agio con questo elemento non è casuale. Esistono diversi fattori che influiscono su questa tendenza, in maniera più o meno importante in base all’esemplare che ci si trova davanti. Per cominciare ad avere un’idea sulle ragioni, partiamo dall’assunto che si tratta di una questione di evoluzione della specie. Gli antenati di questi animali, infatti, vivevano in zone aride e secche e non dovevano fare i conti, per esempio, con l’attraversamento di un fiume. Anche se ai gatti, estremamente attenti all’igiene, piace bere acqua fresca e pulita, è più raro sorprenderli a nuotare in un lago o al mare.