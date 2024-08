Da Kamala Harris alle Olimpiadi quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 10 agosto 2024) Attesa per la tradizionale notte delle stelle cadenti. Ma gli esperti avvisano: il picco di questo sciame meteorico non coinciderà con la notte di San Lorenzo, tradizionalmente associata a questo evento, ma è previsto qualche giorno dopo, il 12 agosto. Magari nel bel mezzo di una “notte tropicale”. Dopo il crollo di un ballatoio alla Vela Celeste di Scampia che ha causato due morti e diversi feriti, tra cui anche bambini, arriva il via libera del Consiglio dei ministri per un nuovo decreto che tra le misure prevede anche un contributo per gli abitanti sfollati delle Vele. Riflettori anche sul nuovo anno scolastico che vede l’introduzione di un nuovo insegnamento.