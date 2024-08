Baby atleti intossicati in montagna | Acqua del ruscello contaminata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) I giovaniin Valmalenco a fine luglio potrebbero essere stati vittime di un virus presente nell’del torrente nel quale hanno bevuto. Parrebbe infatti questa la causa di diarrea e vomito che a fine luglio ha colpito 11 dei 22 giovanicomaschi, appartenenti alla società Lieto Colle di Colverde, in Valmalenco per un ritiro, qualche ora dopo una gita in quota, richiedendo l’intervento dei mezzi di soccorso e il loro trasporto in alcuni ospedali della provincia di Sondrio ma anche del comasco e del lecchese. Già in serata si era venuti a sapere che i ragazzi, come da loro dichiarazioni rilasciate agli accompagnatori, avevano bevuto in un. Ma non tutti quelli che hanno bevuto hanno accusato sintomi.