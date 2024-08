Atletica McLaughlin trascina la 4×400 americana a 10 centesimi dal record del mondo nella finale olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Shamier Little, Sydney, Gabrielle Thomas e Alexis Holmes regalano uno spettacolo magnifico nell’ultima gara dileggera in programma allo Stade de France (domattina ci sarà la maratona femminile sulle strade della capitale francese), dominando in lungo e in largo ladella staffetta femminileai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e sfiorando undelche resiste da 35 anni. Il quartetto statunitense ha sfoderato una prestazione scintillante, ipotecando la medaglia d’oro nelle prime due frazioni e avvicinandosi a soli 10dal worldstabilito dall’Unione Sovietica a Seul il 1° ottobre 1988 in 3:15.17. Le americane hanno firmato il secondo miglior crono di sempre con 3:15.27, rifilando oltre 4? al gruppo delle inseguitrici in lotta per i restanti gradini del podio. Da applausi in particolare il clamoroso parziale di 47.