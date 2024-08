Agatha All Along | un poderoso ed evocativo trailer per la serie con Kathryn Hahn

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024)All: unedper laconIl cast dellaMarvelAllha svelato il secondodel sequel di WandaVision al D23 Expo, oltre ad aver offerto al pubblico una speciale esibizione dal vivo della canzone originale che si può ascoltare nelstesso, “The Ballad of the Witches Road“. La star, che riprende la sua interpretazione della divertente strega amante degli incantesimiHarkness, è stata raggiunta sul palco dell’Honda Center di Anaheim dalle co-star Joe Locke, Patti LuPone, Aubrey Plaza, Sasheer Zamata, Ali Ahn e Debra Jo Rupp per eseguire la ballata, scritta dal team vincitore di Emmy e Oscar Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, che è anche apparso sul palco.