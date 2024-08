WWE | LA Knight si aggiudica un nuovo ricchissimo contratto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 9 agosto 2024) LAha recentemente sconfitto Logan Paul a Summerslam, conquistando il WWE U.S. Championship. Questa non è l’unica vittoria dell’atleta il quale, proprio oggi, ha firmato uncon la compagnia decisamente remunerativo. Vittoria su tutti i fronti Sean Sapp di Fightful Select aveva precedentemente riportato che, sebbene le trattative fossero in corso, la distanza fra le due parti sul compenso era abissale. Gli ultimissimi aggiornamenti, invece, riferiscono che ildi LAè stato modificato e prolungato, con l’aggiunta di un forte aumento di stipendio.