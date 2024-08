Whitney Houston e l’amicizia con Kevin Costner | cosa successe sul set di Guardia del corpo?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 9 agosto 2024) All’inizio degli anni Novantasono diventati la coppia per eccellenza del grande schermo. Un risultato ottenuto con un solo film ma che ha avuto la capacità di entrare tra i cult movie indimenticabili. Ovviamente si sta parlando didelche, grazie alla popolarità dei suoi protagonisti, ottiene un incredibile successo al botteghino, facendo sognare il pubblico in un amore tra i due oltre lo schermo. In realtà tranon scocca la fatidica scintilla ma nasce un sentimento, forse, ancora più duraturo: quello delche, da parte di, si è espressa attraverso una protezione assoluta della sua partner.