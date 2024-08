Verona Zanetti sulla Coppa Italia | Serve orgoglio e atteggiamento giusto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) “E’ un onore e una grande emozione sedermi per la prima volta al Bentegodi da allenatore gialloblù, spero che anche i ragazzi nuovi abbiano questo sentimento“. Così Paolo, allenatore del, parla ai microfoni della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cesena, valido per i trentaduesimi di finale di. “L’ho detto ieri ai ragazzi, oltre all’aspetto delle partite, dell’importanza generale di passare il turno e di conquistare i punti in campionato, tutte le volte che metteremo piede dentro uno stadio del genere, davanti a tifosi che invece di andare in ferie vengono a vedere l’Hellas, dovremo avere sempre uno spirito di grandee soprattutto non sbagliare mai l’. Questo deve essere un punto fermo della nostra stagione. In mezzo ci saranno mille difficoltà tecnico-tattiche, ma su questo aspetto noi costruiamo il nostro futuro.