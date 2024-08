Un oro bergamasco a Parigi 2024 | capolavoro di Chiara Consonni sulla pista nella madison

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un’impresa per i libri di storia dello sporte mondiale: alle Olimpiadi diinsieme a Vittoria Guazzini ha vinto uno straordinario oro nel ciclismo su. Al Velodromo di Saint-Quentin-En-Yvelines, le azzurre hanno compiuto unbattendo le campionesse del mondo della Gran Bretagna per 37 punti a 31, con l’Olanda bronzo a 28. La ciclista orobica, 25 anni, di Brembate Sopra, è la sorella di Simone, che due giorni fa ha conquistato il bronzo sempre, nell’inseguimento. Una famiglia in festa per un’impresa pazzesca che regala al team Italia l’undicesimo oro dell’Olimpiade.