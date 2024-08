Sabaudia arriva il Borgo Vodice Summer Festival

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 –accoglierà il talento di quattordici giovani artisti che si contenderanno la vittoria nell’incantevole cornice di Piazza dei Caduti, sotto la guida di una giuria stellare capitanata dal celebre cantautore Roberto Casalino. Gli altri giudici onorari sono Manuel Finotti, Laura Di Lenola, Andrea Cardone e Antonella Ruscello. L’evento, fissato per sabato prossimo (10 agosto) alle 21, segna il primo capitolo nella promozione dei talenti locali ed è frutto dell’impegno appassionato e della visione condivisa tra le Istituzioni locali e la Comunità. Matteo Di Girolamo, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili, ha fortemente voluto la realizzazione del, vedendovi una straordinaria occasione per far emergere le voci più promettenti dell’agro pontino. “è molto più di un semplice concorso musicale.