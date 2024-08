Recanatese ai raggi X | La squadra è imballata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il "galoppo" di mercoledì a Senigallia va preso per quello che è, non sottilizzando troppo sul 3-1 conclusivo per la Vigor apparsa più in palla, almeno dal punto di vista fisico: "tutto nelle previsioni. Sapevo benissimo – rassicura Giacomo Filippi – che la mia, essendo ancora in una fase di carico nel lavoro di preparazione, avrebbe avuto le gambe imballate e si è visto come, in diverse circostanze, c’eravamo con la testa e con le idee, ma non ancora sul piano atletico. Ho visto cose buone, altre meno, sulle quali dovremo lavorare ma rientra nella normalità del periodo". È stato un primo assaggio di quello che si prospetta nella categoria contro unache negli ultimi due anni si è contraddistinta per i buoni risultati e per il bel gioco. "Un’ottima compagine, guidata da un allenatore che conosco bene e che apprezzo.