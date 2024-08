Pippa Middleton imbarazza Kate la villa super lussuosa con 32 stanze è uno schiaffo alla miseria

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 agosto 2024)sono sorelle, ma sono davvero diverse tra loro. La prima ha scelto unache può causare imbarazzoRoyal Family. Essere sorelle non significa essere identiche, anzi. A volte può esserci una forte somiglianza fisica, ma si può agire in modo totalmente diverso nella propria vita privata, anche se a volte questo può comportare critiche e non essere gradito da tutti. Emblematico e il caso di, che abbiamo spesso visto insieme a conferma di come le due vadano d’accordo (erano una a fianco all’altra a Wimbledon), anche se si comportano spesso in modo differente.è davvero diversa da– Foto ANSA – Cityrumors.