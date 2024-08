Morto Rodolfo Bruni conosciuto come Lolò

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ascoli, 9 agosto 2024 – La città di Ascoli piange, più, titolare di una delle mercerie più apprezzate ed affollate della città. La Bottega diè tuttora un punto di riferimento per chi ha bisogno di un articolo che non trova da nessun'altra parte. Un vero bazar che ha sfidato i centri commerciali nati alle porte della città. “Ciò che non si vede ci può essere”, questo è lo slogan dell’attività di, nata il 7 gennaio del 1961cartoleria, nel piccolo locale all’angolo con via Tranquilli, e poi trasferita nella posizione attuale nella Piazza delle Caldaie, nel 1972. Nel frattempo aveva già subito una trasformazione, con l’aggiunta di altre categorie merceologiche: filati, lane e passamanerie, tutto per la sartoria, quindi biancheria intima, alcuni capi di abbigliamento, articoli di profumeria e tanto altro ancora.