Mercato Roma | Karsdorp verso la Turchia Darboe conteso tra club di Serie B

(Di venerdì 9 agosto 2024) Burton upon Trent, 9 agosto 2024 – Lacontinua il proprio lavoro di preparazione al nuovo campionato nello stupendo centro federale inglese di Burton upon Trent, prima di sabato, quando i giallorossi andranno a Liverpool per affrontare in amichevole l'Everton a Goodison Park, ultimo test di questo agosto pre-stagione, prima della prossima settimana, quando scatterà l'ora zero della nuovaA. Il successo con il Barnsley ha dato fiducia in una partita però dall'ampio divario tecnico tra le squadre in campo.