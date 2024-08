LIVE Pentathlon Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Cicinelli terzo dopo la prova di nuoto della semifinale A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Con questa prestazione,risale in terza posizione. L’azzurro si trova a quota 824, con venti punti di ritardo da Dallenbach secondo e ventidue da Svecovs. Il margine sulla decima posizione è di venti lunghezze. 14.32 Alexandre Dallenbach vince la terza batteria con il tempo di 1:58.28. Lo svizzero ottiene 314 punti. Buonissimaperche rimane sotto i 2? per 10 centesimi e guadagna 311 punti. Il leaderclassifica Svecovs ottiene 306 punti. 14.31è secondo alle spalle di Dallenbach ai 100 metri. 14:29 Ultima batteria con il nostro Matteo. Questa la startlist: Svecovs (LAT) Dallenbach (SUI) Prades (FRA) Mihalev (BUL) Hernandez (MEX)(ITA) 14:25 1:59.50 per Csaba Bohm. L’ungherese beffa sul finale Elgendy, ma per entrambi ci sono ben 311 punti