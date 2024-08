LIVE Lotta Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Chamizo eliminato al primo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.56 Termina qui latestuale del torneo dei -74 kg. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’incontro insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata. 12.54 Terminano le speranze di rivedere in gara Frank. Kyle Douglas Dake ha sconfitto nei quarti di finale Yones Emamichoghaei schienando l’avversario. Per rientrare in corsa per un bronzo l’italiano aveva bisogno che l’iraniano raggiungesse almeno la finale. 11.53 Dopo nemmeno 90? di incontro Yones Emamichoghaei ha la meglio di Bacar Ndum per 10-0. L’iraniano avanza ai quarti di finale dove affronterà l’americano Kyle Douglas Dake, testa di serie numero 1. Prima della sfida tra i due sulla materassina A sono in programma quattro incontri. 11.25 Per il momento è tutto con la nostratestuale.