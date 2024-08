Italia il medagliere delle Olimpiadi di Parigi aggiornato | continua la maledizione dei quarti posti record assoluto di piazzamenti ai piedi del podio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2024) A tre giorni dalla finedi2024, mancano ancora 80 medaglie d’oro (e quindi 80 podi) da assegnare, più di quanti non ne siano stati conseguiti negli ultimi sei giorni: proprio nella fase finale dei Giochi, infatti, si arriva alla fineprincipali competizioni. L’è ancora in corsa per decine di successi, oltre ad avere la certezza matematica di un’altra medaglia (oro o argento) dal Volley femminile con la finale di domenica-USA. Proprio gli USA guidano ilcon 30 medaglie d’oro e 103 podi, davanti la Cina che è ferma a quota 73 di cui 29 successi. L’è al nono posto con 10 ori, 11 argenti e 9 bronzi: rispetto a Tokyo tre anni fa, abbiamo già pareggiato il numero di vittorie e superato i secondi(che allora furono dieci), mentre siamo indietro con i Bronzi (in Giappone alla fine furono 20).