Il Primo Trailer di PARTHENOPE del Regista Paolo Sorrentino

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 9 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it,è il nuovo film diretto da, che si prepara a conquistare i cinema di tutto il mondo. Il film, già venduto a livello internazionale da Pathé, sarà distribuito in Nord America da A24, oltre che in Francia e Svizzera dalla stessa Pathé.italiano di, noto per il suo stile visivo e narrativo unico, descrivecome un lungo viaggio attraverso la vita di una donna, dall’infanzia fino ai giorni nostri, un’epica del femminile che si snoda tra amori impossibili e perduti, e una passione incessante per la libertà e per Napoli. Il film, girato tra Napoli e Capri, esplora i sentimenti più profondi e le esperienze umane, in un contesto che vede la città partenopea come uno sfondo vibrante e affascinante.