Da Busto Garolfo alla scoperta dell’Italia a piedi | Niccolò Albeverio a spasso per 900 chilometri

(Di venerdì 9 agosto 2024)(Milano), 9 agosto 2024 – ??“Ho scelto di allontanarmi da tutto e da tutti per ritrovare me stesso. È un sogno che mi sono portato dietro dall’infanzia”. In queste poche parole il condensato della scelta di, 33 anni, di, che lo ha portato a lasciare lavoro e affetti per intraprendere un viaggio di due mesi e 900rigorosamente aattraverso l’Italia. “Desideravo da tempo fare questa esperienza, ne ho parlato a papà Umberto e mamma Maria che si sono rivelati molto comprensivi, poi ho informato i miei datori di lavoro che avrei dato le dimissioni per partire. Ne sentivo il bisogno ed era il momento giusto”. Una laurea in Lettere moderne in tasca, qualche esperienza lavorativa, una grande passione per la fantascienza e il mondo fantasy ma soprattutto un grande desiderio di fare qualcosa di unico nel suo genere.