Castori aspetta il Cesena | E’ un cantiere aperto

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Posso cambiare il fisico, ma non la testa, anzi quella è migliorata". Parole e musica di Fabrizio, per distacco l’allenatore delpiù amato degli ultimi venti anni,te d’adozione visto che ha la residenza e vive in città. "D’accordo, gli anni sono passati, ma mi sento in piena forma, sono cresciuto. Ho acquisito esperienza, conoscenze, saggezza. Inoltre mi aiuta il mio staff di altissimo livello, composto da mio figlio Marco con Bocchini, Marolda e Pescosolido. Quando alleno loro mi alleggeriscono di molte incombenze". A proposito, il tecnico è in attesa di una chiamata per migliorare il record personale. Sono 553 le panchine in serie B da allenatore in attività. Una vita. "Esatto, una vita, mancano 19 gare e arrivo a Mazzetti. Al record però non ci penso, è una conseguenza e non un obiettivo.