Vi voglio dire di Maelle | con chi si è fidanzata Antonella Clerici a sorpresa la rivelazione sulla figlia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024)è in vacanza. Dopo l’operazione d’urgenza, lo spavento e la convalescenza tra i suoi boschi, è partita alla volta di Parigi con Vittorio Garrone e non c’è giorno che non regali ai suoi fan cartoline del suo viaggio. Ma si è anche raccontata sull’ultimo numero della rivista Oggi, dove ha parlato dell’intervento ma anche dei suoi affetti, il compagno e la. Al settimanale ha confidato che il suo compagno “è stato fantastico, solare e positivo senza essere banale – ha dettoricordando il delicato momento dell’intervento – Vittorio ha sofferto con me ma senza farmelo vedere, mi ha confidato solo dopo la sua paura. Sapevo di avere un uomo speciale al mio fianco, questa prova è stata un’altra conferma”. Leggi anche: “Vi rendete conto?”.