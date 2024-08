Tennis Rafa Nadal si ferma e salta gli US Open | Tornerò in campo alla Laver Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)salterà gli US. La comunicazione arriva direttamente dallo stesso nativo di Manacor che, per mezzo di un post sui suoi canali social, ha annunciato la decisione di prendersi un po’ di tempo prima di tornare in. Prosegue, quindi, a singhiozzo il 2024 del fuoriclasse iberico. Dopo la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (in singolare e in doppio al fianco di Carlos Alcaraz) lo spagnolo ha scelto di non prendere parte agli impegni sul cemento nordamericano. Il 22 volte vincitore di un torneo del Grande Slam ha ammesso che non si sente in grado di dare il proprio 100% dopo gli sforzi del Roland Garros con i Cinque Cerchi e, di conseguenza, ha dato l’arrivederci ai suoi supporters. Non solo, ha fissato anche la data del suo ritorno in, che sarà in concomitanza con laCup che si terrà dal 20 al 22 settembre a Berlino.