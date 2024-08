Techetechete' ideatore invoca chiusura | la nostalgia è in crisi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 8 agosto 2024)' non è più lo stesso e continua a perdere smalto. I primi segnali di cedimento si erano già visti lo scorso anno. Il programma ha sempre avuto un posto speciale nel cuore degli italiani, diventando un appuntamento fisso durante l'estate. La sua formula vincente si basava sulla capacità di riproporre frammenti memorabili della tv in un ordine tematico che permetteva agli spettatori di riscoprire grandi protagonisti dello spettacolo. Ogni puntata era un viaggio attraverso la carriera di personaggi noti, un percorso tematico che offriva una comprensione più profonda, non solo una semplice rievocazione. A partire da 2023 qualcosa sembra essersi perso. Le puntate sono apparse più disorganiche, meno orientate verso quei percorsi tematici che hanno reso il programma tanto amato.