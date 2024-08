Taylor Swift | attentato kamikaze per uccidere tante persone Il principale sospettato ha 19 anni Tre concerti annullati

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ha confessato, secondo l'intelligence austriaca, ildell'attacco sventato: un diciannovenne austriaco di origini nord-macedoni che aveva giurato fedeltà all'Isis, arrestato mercoledì a Ternitz, non lontano dalla capitale, appena prima di passare all'azione "con due complici". Aveva pianificato unper poter "un gran numero di" tra i fan di, durante uno dei treprevisti a Vienna in questa settimana e cancellati all'ultimo momento per motivi di sicurezza L'articolo“per”. Ilha 19. Treproviene da Firenze Post.