Single finita la love story con Ellie MacDowall | i presunti motivi della rottura

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una decisione sentita di separarsi Lewis Capaldi edavrebbero concluso la loro relazione, citando le sfidedistanza come motivo principale. Secondo The Sun, la coppia ha trovato difficile mantenere la loro connessione, con Capaldi che vive a Londra ea Edimburgo. Nonostante i loro sforzi, la distanza si è rivelata troppo da superare “Lewis edhanno avuto lunghe conversazioni e hanno deciso che era meglio porre fine alla relazione”, ha riportato il sito web del Regno Unito. Laè stata amichevole e i due rimangono in buoni rapporti. Dopo la separazione, Capaldi è tornato in studio di registrazione, concentrandosi sulla sua musica e sulla sua salute, mentre continua a gestire la sua sindrome di Tourette.