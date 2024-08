Si cerca il tesoro di Bochicchio il broker che truffò anche Antonio Conte per 24 milioni – Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024) Siildiilche(24) –Il Corriere della Sera sta pubblicando i verbali dell’inchiesta della Procura di Roma su Massimoilche avrebbe truffato decine di vip tra cuiallenatore del Napoli.ci ha rimesso 24di euro.è poi morto in un incidente motociclistico. Scrive il: «Non mi devo scusare con nessuno» è la frase pronunciata in un’intercettazione telefonica da Arianna Iacomelli, la moglie di Massimo, ilche avrebbe truffato decine di vip. Eppure il ruolo della Iacomelli, indagata per riciclaggio, è ora centrale nella (nuova) caccia aldel marito — morto in un incidente nel giugno del 2022 — disposta dal gip Daniela Ceramico D’Aria, che ha deciso di respingere la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura.