Scientology ospite indesiderato a Parigi | così la setta va a caccia di nuovi adepti alle Olimpiadi E sugli spalti c’è Tom Cruise

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un enorme e nuovo capolavoro architettonico è il nemico (o meglio, l’) delle. Facile confonderlo per un palazzo amministrativo o per la sede di una qualche multinazionale. E non è nemmeno un museo. Si tratta della base di: a pochi passi dallo Stade de France, nel bel mezzo dello spirito olimpico, si respira un’aria ambigua e inadeguata per il contesto in cui si è immersa la capitale francese in queste due ultime settimane. I fedeli – appostati fuori dalla megasede (o chiesa) del discutibile culto americano fondato negli anni 50 dallo scrittore di fantascienza Ron Hubbard– stanno marcando stretto i turisti con la pratica del volantinaggio. L’obiettivo è chiaro: cercareche possano arricchire la