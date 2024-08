Ruggero Tita sarà il timoniere di Luna Rossa? Possiamo vincere la America’s Cup Un’opzione di lusso ma i titolari…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)ha ribadito di essere il miglior velista italiano del Terzo Millennio: due volte Campione Olimpico (Tokyo 2020 e Parigi 2024, sempre nel Nacra 17 in coppia con Caterina Banti), quattro volte Campione del Mondo (2018, 2022, 2023, 2024 sempre con questa imbarcazione) e tre volte Campione d’Europa (2017, 2018, 2022 con lo scafo volante). Il trentino è un autentico fuoriclasse, sa domare il vento come pochi, sa regatare di giustezza, possiede una lucidità tattica invidiabile. L’apoteosi ottenuta oggi nelle acque di Marsiglia, a tre anni di distanza dalla prima gioia a cinque cerchi, non è di certo un punto di arrivo per un atleta che ha sempre guardato oltre, alla ricerca di nuovi obiettivi e senza adagiarsi sugli allori.