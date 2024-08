Riassunto | Alnylam presenterà i risultati dettagliati dello studio di fase 3 HELIOS-B su vutrisiran? in pazienti affetti da amiloidosi ATTR con cardiomiopatia al Congresso della Società Europea di Cardiologia 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 8 agosto 2024) – L’Azienda ospiterà una chiamata in conferenza il 30 agostoalle ore 13:00 (BST), 8:00 (ET) per presentare i– CAMBRIDGE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), la principale azienda di farmaci a base di RNAi, ha annunciato oggi che l’Aziendadi-B, lodi3 suindaconaldi(ESC), che si terrà a Londra dal 30 agosto al 2 settembre. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. ContactsPharmaceuticals, Inc.