Peppe Barra celebra gli 80 anni con un concerto unico al Barbuti Festival di Salerno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un Evento Imperdibile alin “Un’età certa” Venerdì 9 agosto 2024, alle ore 21:15, ildiospiterà una delle sue serate più attese della XXXIX edizione. In largo Santa Maria dei, nel cuore del centro storico, si esibirà il leggendariocon il“Un’età certa”. Un’occasione speciale per festeggiare gli 80del celebre artista napoletano, che ha un legame profondo con questo storico palcoscenico. Undi grande valore artistico L’evento vedràaccompagnato da un ensemble di talentuosi musicisti: Paolo Del Vecchio (chitarre, mandolino), Luca Urciuolo (pianoforte, fisarmonica), Ivan Lacagnina (percussioni), Sasà Pelosi (basso acustico) e Francesco di Cristofaro (fiati etnici). I biglietti sono in vendita al prezzo di 20 euro.