Monica De Gennaro e Daniele Santarelli | moglie e marito contro alle Olimpiadi la sfida vale una medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)Desono sposati dal 2017: lei è uno dei migliori libero al mondo, lui è uno deglinatori più vincenti dell’attuale panorma internazionale. Lei 37enne campana e lui 43enne umbro passano tutte le giornate insieme, non soltanto a casa ma anche in palestra:è infatti l’natore di Conegliano, la squadra di club in cui milita Dee che negli ultimi anni ha vinto tutto (nella stagione che si è conclusa a maggio ha conquistato Champions League e Scudetto).