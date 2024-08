Mondiali di agility dog è oro per il sestese Giacomo Biancalani e la border collier J-Music

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 8 agosto 2024) SESTO FIORENTINO – Campionatididog Ifcs 2024, ile laJ-si sono laureati campioni del mondo nelle specialità Gambler e All around (categoria large). Alla competizione, che si è tenuta tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio a Bourgbarré, in Francia, hanno preso parte 250 atleti provenienti da tutto il mondo. Bianchi e J-sono stati ricevuti nel Palazzo comunale dall’assessore allo sport Damiano Sforzi che si è congratulato a nome dell’amministrazione comunale per il risultato.