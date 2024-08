Marcinelle il ricordo della tragedia nella miniera belga

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 8 agosto 2024) I Belgi li trattavano più o meno come prigionieri di guerra. Erano i lavoratori italianidel Bois du Cazier avicino a Charleroi. Si erano sentiti spesso chiamare "musi neri" o "sporchi maccaroni". Siamo nel 1956, ma le condizioni di vita dei minatori emigrati riportavano ad almento 10 anni indietro, quando le misere baracche dove alloggiavano erano state utilizzate prima come lager dai nazisti e poi come campo di prigionia per gli stessi tedeschi. Il Belgio si trovava in quegli anni in una situazione opposta a quella dell'Italia stremata da una guerra perduta. Aveva molte risorse e poca mano d'opera disponibile. Il nostro Paese invece mancava completamente di riserve energetiche, centellinate dai vincitori.