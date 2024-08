LIVE Germania-Francia Olimpiadi Parigi basket in DIRETTA | i campioni del mondo sfidano i padroni di casa in palio la finale per l’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla prima semifinale del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024! Chi prevale da questo confronto andrà a giocarsi la medaglia d'oro contro la vincente di Serbia-Stati Uniti, seconda semifinale in programma questa sera alle ore 21:00 – sabato invece sono previste le due finali. I campioni del mondo in carica hanno superato nei quarti di finale la Grecia di Giannis Antetokoumpo per 76-63 grazie a 18 punti di Franz Wagner e 13 di Dennis Schröder, mentre la stella greca dei Milwaukee Bucks ha messo a referto 22 punti ma non sono bastati per superare i tedeschi che andranno così a giocarsi la zona medaglie.