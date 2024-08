Juventus caso Chiesa | il ruolo di papà Enrico e la necessità di trovare una soluzione|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 8 agosto 2024) 2024-08-07 20:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Unconclamato e, ad oggi di complicatissima risoluzione, ma che nell’interesse di tutte le parti coinvolte impone ogni tentativo utile per provare a sbloccare la pericolosa impasse che si è venuta a creare. Federicoe lasono arrivati ad un punto morto, dopo il mancato accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, con relativa spalmatura del pesante ingaggio da 6 milioni di euro netti. L’Europeo decisamente al di sotto delle aspettative della nostra Nazionale e dell’attaccante bianconero non ha certamente contribuito a mettere in vetrina un calciatore dallo status importante e ad attirare quei club che nell’immaginario collettivo rappresenterebbero valide alternative rispetto alla