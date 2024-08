Infermieri di domenica Misericordia le chiamate al nuovo servizio in casa Le storie di solitudine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Le primeche abbiamo ricevuto sono state da parte di persone che avevano semplicemente bisogno di parlare. Abbiamo tentato di capire se ci fossero altre esigenze, e invece era solo per quello". Somministrare una cura, aiutare i caregiver, o semplicemente offrire una parola di conforto. L’infermiere per l’assistenza domiciliare didi Arezzo può fare anche questo. Sono le 9 in punto, l’infermiera Angela Lauricella (nella foto) arriva in via Garibaldi, sede dell’ente di volontariato. Come prima cosa controlla che il borsone sia dotato di tutto il materiale necessario per intervenire, in caso contrario, si occupa lei stessa di rifornirlo. Poi, verifica l’agenda in segreteria. In media gli appuntamenti sono tre o quattro ogni mattina. Esce e si dirige verso la macchina, salta su e parte, direzione paziente.