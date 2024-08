Carcere di Prato la denuncia | Personale sanitario costretto a lavorare a temperature sopra i 35 gradi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto – Continuano le polemiche suldi. Secondo il Nursind, a proposito del lavoro degli infermieri all'interno deldella Dogaia, "a causa di un guasto ormai cronico all'impianto di condizionamento, infatti, ilin servizio presso la casa circondariale pratese èin ambienti dove lespesso superano i 35". "Una situazione intollerabile - spiega il segretario territoriale Roberto Cesario - con conseguenze rischiose sia per la salute degli infermieri che per le loro prestazioni lavorative: in alcuni casi, infatti, si sono segnalati malesseri tra ilin servizio". "Ci viene inoltre segnalato che gli stessi farmaci conservati in questi ambienti superano lepreviste dalle case farmaceutiche e risultano quindi essere alterati", prosegue.