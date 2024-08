Call of Duty | Black Ops 6 Trailer Gameplay Reveal di Zombie ed un video gameplay di 17 minuti

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 8 agosto 2024) Activision ha pubblicato lo spettacolareed undi ben 17della modalitàdiofOps 6, gioco in arrivo ad Ottobre su console e PC. Grazie a questi due nuoviè possibile quindi dare un’occhiata alvero e proprio dis diOps 6, con Raven Software e Treyarch Studios pronte a catapultare i giocatori di tutto il mondo in quel del Terminus, una delle due ambientazioni principali, insieme a Liberty Falls, che contraddistingueranno questa modalità del gioco. Ovviamente come sarebbe stato lecito attendersi,diofOps 6 è caratterizzata da unfrenetico e ricco di azione, con una gran dose di violenza e di sangue che inonda rapidamente la scena a schermo quando vengono eliminati i tantissimi nemici presenti nel mondo di gioco.