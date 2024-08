Calendario atletica oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 8 agosto tv italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)giovedì 8proseguono le gare dileggera alledi Parigi. Si entra nel fine settimana conclusivo allo Stade de France per quanto riguarda la Regina degli Sport in questa edizione dei Giochi, si assegneranno ben cinque titoli e ci sarà da divertirsi con salto in lungo femminile, tiro del giavellotto maschile, 200 metri maschile, 400 ostacoli femminile, 110 ostacoli. A corollario anche qualificazioni, batterie e ripescaggi. L’Italia si affida a Larissa Iapichino per conquistare una medaglia: l’azzurra ci proverà nel salto in lungo, dove potrà giocarsi carte molto importanti. Da seguire con grandissima attenzione le batterie delle 4×100 in mattinata, poi ampio spazio a Sveva Gerevini nell’eptathlon, mentre Ludovica Cavalli e Sinta Vissa saranno impegnate nelle semifinali dei 1500 metri.